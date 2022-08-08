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Власти Швеции согласовали отправку инструкторов в Британию для обучения солдат ВСУ

Власти Швеции согласовали отправку инструкторов в Британию для обучения солдат ВСУ
Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Минобороны Швеции направит в Великобританию около 120 военных инструкторов для обучения и тренировки украинских солдат. Об этом сообщили в шведском правительстве.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее предложил организовать крупномасштабную тренировочную операцию для ВСУ, благодаря которой боевую подготовку каждые четыре месяца смогут проходить до десяти тысяч военнослужащих.

В шведском кабмине подчеркнули, что число одновременно находящихся в Великобритании инструкторов не будет превышать 60 человек, что не должно отразиться на других военных мероприятиях ВС Швеции.

великобритания ВСУ Швеция
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