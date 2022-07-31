Власти Севастополя сообщили об атаке на штаб Черноморского флота со стороны ВСУ

Украинские силовики нанесли удар по штабу Черноморского флота в День ВМФ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По информации властей, во двор штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект. Предварительно установлено, что это был беспилотник. В результате атаки ВСУ ранения получили пять человек.
«Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал Развожаев в Telegram.
Власти Севастополя приняли решение отменить праздничные мероприятия ко Дню ВМФ из соображений безопасности. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и, по возможности, не покидать дома.