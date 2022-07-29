Власти Сан-Франциско ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян

По его словам, власти города объявили режим ЧС в сфере общественного здравоохранения, чтобы обеспечить большую «гибкость» с целью расширения тестирования и распространения вакцины. Кроме того, данная мера должна помочь сдержать вспышку инфекционного заболевания.