Власти Сан-Франциско ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян

Режим чрезвычайной ситуации объявили в американском городе Сан-Франциско на фоне вспышки оспы обезьян. Об этом сообщил сенатор штата Калифорния Скотт Винер.
По его словам, власти города объявили режим ЧС в сфере общественного здравоохранения, чтобы обеспечить большую «гибкость» с целью расширения тестирования и распространения вакцины. Кроме того, данная мера должна помочь сдержать вспышку инфекционного заболевания.
Власти США также рассматривают возможность введения в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением обезьяньей оспы. Администрация президента Джо Байдена планирует назначить координатора по борьбе с инфекцией, передает телеканал «360».