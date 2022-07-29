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Власти Сан-Франциско ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян

Власти Сан-Франциско ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян
Photo by Jared Erondu on Unsplash

Режим чрезвычайной ситуации объявили в американском городе Сан-Франциско на фоне вспышки оспы обезьян. Об этом сообщил сенатор штата Калифорния Скотт Винер.

По его словам, власти города объявили режим ЧС в сфере общественного здравоохранения, чтобы обеспечить большую «гибкость» с целью расширения тестирования и распространения вакцины. Кроме того, данная мера должна помочь сдержать вспышку инфекционного заболевания.

Власти США также рассматривают возможность введения в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением обезьяньей оспы. Администрация президента Джо Байдена планирует назначить координатора по борьбе с инфекцией, передает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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