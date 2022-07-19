Власти России изучат идею распространения льгот на детей Сталинграда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда аналогичных льгот, что и блокадникам Ленинграда.
В воскресенье он на территории Волгоградской области провел встречу с ветеранами. В ходе мероприятия вопрос о льготах поднял ветеран Великой Отечественной войны.
«Попрошу проанализировать министерства труда, Минфин. Мы обязательно это сделаем, постараемся все решения принять», — сказал Медведев.
Власти Волгоградской области ранее учредили официальный статус «Житель осажденного Сталинграда». Он предполагает предоставление мер социальной поддержки для тех, кто проживал в осажденном городе в военное время.