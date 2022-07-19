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Власти России изучат идею распространения льгот на детей Сталинграда

Власти России изучат идею распространения льгот на детей Сталинграда
pxhere.com/PD

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда аналогичных льгот, что и блокадникам Ленинграда.

В воскресенье он на территории Волгоградской области провел встречу с ветеранами. В ходе мероприятия вопрос о льготах поднял ветеран Великой Отечественной войны.

«Попрошу проанализировать министерства труда, Минфин. Мы обязательно это сделаем, постараемся все решения принять», — сказал Медведев.

Власти Волгоградской области ранее учредили официальный статус «Житель осажденного Сталинграда». Он предполагает предоставление мер социальной поддержки для тех, кто проживал в осажденном городе в военное время.

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