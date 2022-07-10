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Власти Риги отказались пускать новых беженцев с Украины

Власти Риги отказались пускать новых беженцев с Украины
pxhere.com

Очередная группа беженцев с Украины, которая планировала поселиться в Риге, получила отказ от местного самоуправления. В город не смогли въехать порядка 200 переселенцев.

Согласно данным местных СМИ, украинцам предложили отправиться в другие города Латвии. Такое положение дел связано с нехваткой мест для беженцев.

«Для новоприбывших мы просим государственную пожарно-спасательную службу, ответственную за координацию расселения на всей территории Латвии, поискать в других самоуправлениях, где есть места», — рассказала вице-мэр Риги Линда Озола.

Россия проводит на Украине вынужденную специальную операцию. На освобожденных территориях идет восстановление инфраструктуры, а мирным жителям предоставляется гуманитарная помощь.

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