Власти Риги отказались пускать новых беженцев с Украины

Очередная группа беженцев с Украины, которая планировала поселиться в Риге, получила отказ от местного самоуправления. В город не смогли въехать порядка 200 переселенцев.
Согласно данным местных СМИ, украинцам предложили отправиться в другие города Латвии. Такое положение дел связано с нехваткой мест для беженцев.
«Для новоприбывших мы просим государственную пожарно-спасательную службу, ответственную за координацию расселения на всей территории Латвии, поискать в других самоуправлениях, где есть места», — рассказала вице-мэр Риги Линда Озола.
Россия проводит на Украине вынужденную специальную операцию. На освобожденных территориях идет восстановление инфраструктуры, а мирным жителям предоставляется гуманитарная помощь.