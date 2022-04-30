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    Власти РФ приняли решение изменить формат общения дипломатов из других стран с госорганами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти РФ приняли решение изменить формат общения дипломатов из других стран с госорганами

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    Агентство «Москва»

    Формат общения государственных органов России с дипломатами из других стран был ужесточен. Об этом заявили в МИД РФ.

    По словам представителей российского внешнеполитического ведомства, теперь связь иностранных дипломатов и госорганов РФ будет проходить через министерство. Ранее подобные сведения стали активно распространяться в Telegram-каналах.

    «Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран — принцип взаимности», — уточнили представители МИД РФ.

    Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что российские дипломаты переживают фактическую блокаду на территории Вашингтона. Об этом проинформировали корреспонденты RT.

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