Власти регионов сократили закупки новых лифтов для капремонта жилья

По мнению аналитиков, региональные программы по замене подъемников старше 25 лет в рамках модернизации жилого фонда находятся под угрозой срыва. Местные власти за последние семь месяцев закупили в три раза меньше нового оборудования, чем за аналогичный период в прошлом году.