Власти регионов сократили закупки новых лифтов для капремонта жилья

Правительства российских субъектов начали сокращать закупки новых лифтов, необходимых для капитального ремонта жилых зданий, сообщает газета «Коммерсантъ».
По мнению аналитиков, региональные программы по замене подъемников старше 25 лет в рамках модернизации жилого фонда находятся под угрозой срыва. Местные власти за последние семь месяцев закупили в три раза меньше нового оборудования, чем за аналогичный период в прошлом году.
Причиной стало подорожание на 30% продукции, а также высокая зависимость от импортных комплектующих. В Москве, например, в период с января по июль было закуплено всего 35 кабин, хотя годом ранее — 2,2 тысячи штук. Похожая тенденция наблюдается в Красноярском крае, Волгоградской, Ростовской и Смоленской областях.