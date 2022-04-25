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    Власти продлили «желтый» уровень террористической угрозы в трех регионах РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти продлили «желтый» уровень террористической угрозы в трех регионах РФ

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    globallookpress/Nikolay Gyngazov

    Власти регионов РФ, граничащих с Украиной, продлили «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая.

    О продлении мер сообщили власти Курской, Брянской и Белгородской областей, передает РИА Новости. Средний из трех существующих уровней террористической опасности — желтый — был введен в указанных регионах 11 апреля.

    При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий силами правоохранительных органов.

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