Власти продлили «желтый» уровень террористической угрозы в трех регионах РФ

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Власти регионов РФ, граничащих с Украиной, продлили «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая.
О продлении мер сообщили власти Курской, Брянской и Белгородской областей, передает РИА Новости. Средний из трех существующих уровней террористической опасности — желтый — был введен в указанных регионах 11 апреля.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий силами правоохранительных органов.
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