Власти поручили запустить отечественный аналог App Store и Google Play к 1 июня

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал задание завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня.

Сегодня на сайте кабмина было опубликовано следующее заявление от Мишустина: «Обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств». Поручение дано Минцифры РФ, которое должно исполнить его до конца весны.





Ранее Михаил Мишустин заявил, что иностранные платформы — App Store и Google Play — могут ограничить российским пользователям возможности скачивать приложения.

На прошлой неделе АНО «Цифровые платформы», разрабатывающая аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, попросила у Минцифры РФ включить магазин в перечень предустановленных программ на смартфоны россиян.