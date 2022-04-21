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    Власти поручили запустить отечественный аналог App Store и Google Play к 1 июня

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти поручили запустить отечественный аналог App Store и Google Play к 1 июня

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал задание завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня.

    Сегодня на сайте кабмина было опубликовано следующее заявление от Мишустина: «Обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств». Поручение дано Минцифры РФ, которое должно исполнить его до конца весны.


    Ранее Михаил Мишустин заявил, что иностранные платформы — App Store и Google Play — могут ограничить российским пользователям возможности скачивать приложения.

    На прошлой неделе АНО «Цифровые платформы», разрабатывающая аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, попросила у Минцифры РФ включить магазин в перечень предустановленных программ на смартфоны россиян.

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