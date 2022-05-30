Власти Польши заявили о планах разместить в Варшаве финансовый центр восстановления Украины

Власти Польши рассчитывают, что центр по восстановлению Украины будет размещен в Варшаве. Об этом заявил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин, пишет ТАСС.
«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению Украины, но чтобы это был финансовый центр. Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве», — объяснил политик.
По словам Сасина, Польша вела переговоры о центре по восстановлению Украины с представителями ООН.
По словам заместителя министра внутренних дел Польши Павла Шефернакера, сумма расходов польского правительства на помощь украинским беженцам исчисляется в «миллиардах евро».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.