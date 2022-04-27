Власти Польши заявили о необходимости введения высоких пошлин на российские энергоносители

По его словам, размер таких пошлин составит 25–35% от стоимости ресурсов. Таким образом планируется восстановится справедливость на европейском энергетическом рынке. Сейчас государства, соблюдающие условия санкций в отношении Москвы, переплачивают за газ и нефть из альтернативных источников.