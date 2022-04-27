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    Власти Польши заявили о необходимости введения высоких пошлин на российские энергоносители

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Польши заявили о необходимости введения высоких пошлин на российские энергоносители

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    pixabay.com/PD

    Польские власти собираются обратиться к Еврокомиссии с требованием установить пошлины на энергоносители из РФ, подтвердил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

    По его словам, размер таких пошлин составит 25–35% от стоимости ресурсов. Таким образом планируется восстановится справедливость на европейском энергетическом рынке. Сейчас государства, соблюдающие условия санкций в отношении Москвы, переплачивают за газ и нефть из альтернативных источников.

    Между тем отказ от газа из России может дорого обойтись Польше, предупредил политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

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