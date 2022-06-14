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Власти Польши разработали закон «О защите населения» на фоне украинских событий

Власти Польши разработали закон «О защите населения» на фоне украинских событий
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Власти Польши аннонсировали принятие нового закона «О защите населения» на фоне событий в соседней Украине. Об этом сообщил вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

Комитет по нацбезопасности и оборонным делам республики внес на рассмотрение кабмина закон «О защите населения», подразумевающий принятие решений для эффективного обеспечения безопасности населения в разных ситуациях, которые могут произойти на фоне актуальных событий, пояснил политик журналистам.

«При подготовке этого закона мы принимали во внимание опасности характерные для текущего времени. Речь о том, что происходит у польских границ, на Украине, и что происходило ранее на границе с Белоруссией», — сказал он.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин ведет переговоры с Варшавой о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена. Об этом пишет издание RT.

качиньский Польша Украина
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