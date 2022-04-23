    В тренде

    Власти Польши передали Украине партию вооружения на 1,6 млрд долларов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Польши передали Украине партию вооружения на 1,6 млрд долларов

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Польские власти передали Украине вооружение на сумму свыше
    1,6 миллиарда долларов, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр
    Мюлер.

    По словам чиновника, такая помощь «спасает» не только
    украинский суверенитет, но и польский.

    «Польша передала Украине военною технику на сумму около 7
    миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов», — заявил Мюлер.

    Ранее в Варшаве сообщали о планах передать украинской армии
    партию беспилотных летательных аппаратов, минометы и боеприпасы.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »