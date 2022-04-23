Власти Польши передали Украине партию вооружения на 1,6 млрд долларов

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Польские власти передали Украине вооружение на сумму свыше
1,6 миллиарда долларов, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр
Мюлер.
По словам чиновника, такая помощь «спасает» не только
украинский суверенитет, но и польский.
«Польша передала Украине военною технику на сумму около 7
миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов», — заявил Мюлер.
Ранее в Варшаве сообщали о планах передать украинской армии
партию беспилотных летательных аппаратов, минометы и боеприпасы.
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