Власти Подмосковья предложили вовлечь в оборот неиспользуемое имущество в регионе

«Еще одна важная деталь в части поддержки экономики — неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот», — предложил Андрей Воробьев на совещании.