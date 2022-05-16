Власти Подмосковья предложили вовлечь в оборот неиспользуемое имущество в регионе

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Экономику Подмосковья можно поддержать неиспользуемыми объектами или земельными участками. К такому решению пришел губернатор Московской области Андрей Воробъев.
«Еще одна важная деталь в части поддержки экономики — неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот», — предложил Андрей Воробьев на совещании.
Соответствующее поручение было направлено министру имущественных отношений Подмосковья Наталье Адигамовой с целью подготовить официальное сообщение по данной платформе.
«Для того чтобы максимальное количество земли, компаний, которые заинтересованы в дальнейшем расширении, могли реализовать свои проекты», — подытожил Воробьев.
В будущем, предприниматели смогут пользоваться подобными активами в регионах, в том числе и муниципальными землями, и объектами, что поможет поддержать экономику Подмосковья.