Власти Подмосковья оценили рекультивацию полигона ТКО «Заволенье» в 1,72 млрд рублей

Власти Московской области планируют провести рекультивацию полигона ТКО «Заволенье». Уже объявлен конкурс на определение подрядчика. Максимальная цена контракта составляет 1,72 млрд рублей.

Закрытый полигон площадью 12,51 га расположен в Орехово-Зуевском городском округе, в 500 метрах от деревни Заволенье. Объем непосредственно отходов оценивается в 902,6 тысячи кубометров. Данные о проводимом конкурсе размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, пишут «Вести Подмосковья».

Согласно планам администрации региона, работы по рекультивации начнутся в июне 2022 года, в ходе них будет сформировано тело и устройство защитного экрана полигона. В обязанности подрядчика также войдет установка четырех экологических постов на всех сторонах света для контроля качества воздуха.

Российский экологический оператор намерен создать единый ESG-стандарт для компаний, занимающихся утилизацией ТКО. Глобальной целью РЭО в этой сфере является продвижение политики зеленого финансирования.

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