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Власти подмосковного Реутова установили первый бокс для «собачьей гигиены»

Власти подмосковного Реутова установили первый бокс для «собачьей гигиены»
pexels.com

Первая урна для собачьих экскрементов появилась в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Диспенсер для специальных пакетов и урну установили во дворе одного из домов на улице Октября по многочисленным просьбам местных собаководов. Уточняется, что еще один «дог-бокс» поставят до конца июня на Юбилейном проспекте.

«Спасибо, надеюсь, теперь в нашем дворе будет чисто и не понадобится инспектировать детскую песочницу перед тем, как отпустить ребенка поиграть», — приводит слова местной жительницы пресс-служба администрации Реутова.

Жители Дубны возмутились выгулом собак без намордников на территории городского пляжа. Юристы напоминают, что в местах массового отдыха людей прогулки с животными запрещены. Кроме того, хозяева обязаны убрать за питомцами «последствия» выгула, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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RusNewsToday24
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