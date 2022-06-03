Власти подмосковного Реутова установили первый бокс для «собачьей гигиены»

Первая урна для собачьих экскрементов появилась в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Диспенсер для специальных пакетов и урну установили во дворе одного из домов на улице Октября по многочисленным просьбам местных собаководов. Уточняется, что еще один «дог-бокс» поставят до конца июня на Юбилейном проспекте.
«Спасибо, надеюсь, теперь в нашем дворе будет чисто и не понадобится инспектировать детскую песочницу перед тем, как отпустить ребенка поиграть», — приводит слова местной жительницы пресс-служба администрации Реутова.
Жители Дубны возмутились выгулом собак без намордников на территории городского пляжа. Юристы напоминают, что в местах массового отдыха людей прогулки с животными запрещены. Кроме того, хозяева обязаны убрать за питомцами «последствия» выгула, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».