Власти Парижа начали штрафовать владельцев магазинов за открытые двери при включенном кондиционере

Парижские власти ввели новое правило для магазинов, которые охлаждают залы с помощью кондиционеров. Владельцы заведений теперь обязаны держать двери закрытыми в течение дня, заявил мэр города Анн Иальго.
«Магазины с кондиционерами теперь будут вынуждены держать свои двери закрытыми», — сообщил глава Парижа в соцсетях.
Мера была введена для экономия электроэнергии в городе. Магазины, которые не будут выполнять постановление властей, обязаны выплатить штраф в размере 150 евро. Правило не распространяется на бары и рестораны, у которых есть открытые террасы.