...
Новости01

Власти Парижа начали штрафовать владельцев магазинов за открытые двери при включенном кондиционере

Власти Парижа начали штрафовать владельцев магазинов за открытые двери при включенном кондиционере
pxhere.com

Парижские власти ввели новое правило для магазинов, которые охлаждают залы с помощью кондиционеров. Владельцы заведений теперь обязаны держать двери закрытыми в течение дня, заявил мэр города Анн Иальго.

«Магазины с кондиционерами теперь будут вынуждены держать свои двери закрытыми», — сообщил глава Парижа в соцсетях.

Мера была введена для экономия электроэнергии в городе. Магазины, которые не будут выполнять постановление властей, обязаны выплатить штраф в размере 150 евро. Правило не распространяется на бары и рестораны, у которых есть открытые террасы.

включенный кондиционер открытая дверь штрафы в париже
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.