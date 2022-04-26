Власти окажут психологическую помощь семьям погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском

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Семьям воспитательницы и малышей, которые погибли при стрельбе в детском саду поселка Вешкайма будет оказана психологическая и медицинская помощь. Такое заявление сделали представители власти Ульяновской области.
Напомним, что злоумышленник открыл огонь из ружья Иж-27 в детском саду сегодня во время тихого часа. Воспитательница попыталась помешать мужчине, но тот выстрелил в нее и убил мальчика и девочку, после чего покончил с собой.
К настоящему моменту удалось выяснить, что детский сад никак не охранялся. В качестве меры безопасности была лишь тревожная кнопка, которую нажали лишь после ЧП.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. Причины случившегося устанавливаются.