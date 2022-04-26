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    Власти окажут психологическую помощь семьям погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти окажут психологическую помощь семьям погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском

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    pixabay.com

    Семьям воспитательницы и малышей, которые погибли при стрельбе в детском саду поселка Вешкайма будет оказана психологическая и медицинская помощь. Такое заявление сделали представители власти Ульяновской области.

    Напомним, что злоумышленник открыл огонь из ружья Иж-27 в детском саду сегодня во время тихого часа. Воспитательница попыталась помешать мужчине, но тот выстрелил в нее и убил мальчика и девочку, после чего покончил с собой.

    К настоящему моменту удалось выяснить, что детский сад никак не охранялся. В качестве меры безопасности была лишь тревожная кнопка, которую нажали лишь после ЧП.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. Причины случившегося устанавливаются.

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