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    Власти Одесской области намерены лишить местных жителей российского телевидения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Одесской области намерены лишить местных жителей российского телевидения

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    pixabay.com/PD

    Частные спутниковые тарелки начали снимать с домов жителей Одесской области, сообщил глава региона Максим Марченко.

    По его словам, такая мера необходима для отключения российских телеканалов у владельцев спутниковых тарелок. В данный момент Киев договаривается со странами, чьи спутники арендуют ТВ России, чтобы те прекратили транслировать сигнал на Украину.

    В данный момент на территории страны продолжается российская спецоперация. Министерство обороны РФ ранее отчиталось об уничтожении ангара с западным вооружением на военном аэродроме в районе Одессы.

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