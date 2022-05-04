Власти Одесской области намерены лишить местных жителей российского телевидения

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Частные спутниковые тарелки начали снимать с домов жителей Одесской области, сообщил глава региона Максим Марченко.
По его словам, такая мера необходима для отключения российских телеканалов у владельцев спутниковых тарелок. В данный момент Киев договаривается со странами, чьи спутники арендуют ТВ России, чтобы те прекратили транслировать сигнал на Украину.
В данный момент на территории страны продолжается российская спецоперация. Министерство обороны РФ ранее отчиталось об уничтожении ангара с западным вооружением на военном аэродроме в районе Одессы.
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