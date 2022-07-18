Власти Нью-Йорка переименовали Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в честь Украины

Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню переименуют в «Украинский путь». Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Соответствующее сообщение дипломат опубликовал в Twitter. По его словам, решение о переименовании улицы приняли власти Нью-Йорка.
«14 июля Горсовет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в “Украинский путь”», – сказано в сообщении.
Телеканал RT ранее информировал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о биолабораториях США на Украине. По его словам, у Вашингтона нет доказательств того, что деятельность центров была мирная.