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Власти Нью-Йорка переименовали Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в честь Украины

Власти Нью-Йорка переименовали Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в честь Украины
pxhere.com

Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню переименуют в «Украинский путь». Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Соответствующее сообщение дипломат опубликовал в Twitter. По его словам, решение о переименовании улицы приняли власти Нью-Йорка.

«14 июля Горсовет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в “Украинский путь”», – сказано в сообщении.

Телеканал RT ранее информировал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о биолабораториях США на Украине. По его словам, у Вашингтона нет доказательств  того, что деятельность центров была мирная.

кислица нью-йорк США Украина
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