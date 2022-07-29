Власти Новосибирска планируют отремонтировать бомбоубежища

Новосибирские власти планируют отремонтировать два бомбоубежища в подвалах домов, расположенных на улице Аэропорт. Сейчас они ищут подрядчика для выполнения работ. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Решение о капитальном ремонте двух бомбоубежищ было принято в мэрии в связи с тем, что укрытия пришли в негодность, сообщает сетевое издание «ЧС Инфо». Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска подготовил смету ремонтных работ. Суммарная стоимость ремонта двух помещений составит 746 тысяч рублей.
Согласно документу, подрядчик должен будет обновить стены бомбоубежищ, починить сантехническое оборудование, а также обновить проводку и освещение.