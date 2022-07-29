Власти Новосибирска планируют отремонтировать бомбоубежища

Решение о капитальном ремонте двух бомбоубежищ было принято в мэрии в связи с тем, что укрытия пришли в негодность, сообщает сетевое издание «ЧС Инфо». Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска подготовил смету ремонтных работ. Суммарная стоимость ремонта двух помещений составит 746 тысяч рублей.