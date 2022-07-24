Власти Нидерландов подверглись критике из-за плана разместить украинских беженцев на круизных лайнерах

Таким способом власти Нидерландов планировали решить проблему с жильем для 3000 выходцев с Украины. Сейчас далеко не всем беженцам хватает спальных мест в выделенных для них центрах. Некоторым приходится ночевать на улице, отмечает The Guardian. По данным местного правительства, сложившая ситуация не разрешится еще как минимум в течение двух недель.