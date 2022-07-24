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Власти Нидерландов подверглись критике из-за плана разместить украинских беженцев на круизных лайнерах

Власти Нидерландов подверглись критике из-за плана разместить украинских беженцев на круизных лайнерах
pxhere.com

Власти Нидерландов предложили разместить украинских беженцев на круизных лайнерах. Однако общественность раскритиковала такую инициативу.

Местные неправительственные организации недовольны подобным предложением.  Они назвали планы властей «абсурдными» и незаконными. При этом руководство страны предлагало размещать беженцев на трех лайнерах, недавно сданных в эксплуатацию. 

Таким способом власти Нидерландов планировали решить проблему с жильем для 3000 выходцев с Украины. Сейчас далеко не всем беженцам хватает спальных мест в выделенных для них центрах. Некоторым приходится ночевать на улице, отмечает The Guardian. По данным местного правительства, сложившая ситуация не разрешится еще как минимум в течение двух недель.

беженцы нидерланды Украина
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