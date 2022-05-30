Власти Мелитополя: утром в городе произошел террористический акт

Взрыв автомобиля, произошедший в центре Мелитополя Запорожской области Украины, власти города квалифицировали как террористический акт. Об этом говорится в заявлении мелитопольской администрации.
«Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города», — пояснили власти Мелитополя.
Напомним, что террористическая атака произошла около 08:00 по местному времени. По имеющимся данным, сдетонировала начиненная взрывчаткой машина. В результате инцидента пострадали два волонтера — 25-летний молодой человек и 28-летняя девушка, которые занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе.
Ранее стало известно, что утром в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, в домах жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены.