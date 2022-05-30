Власти Мелитополя: утром в городе произошел террористический акт

Напомним, что террористическая атака произошла около 08:00 по местному времени. По имеющимся данным, сдетонировала начиненная взрывчаткой машина. В результате инцидента пострадали два волонтера — 25-летний молодой человек и 28-летняя девушка, которые занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе.