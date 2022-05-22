Власти Мариуполя провели первый футбольный матч с момента освобождения города от ВСУ

Администрация Мариуполя и городская молодежная команда провели товарищеский футбольный матч в спортивном комплексе, построенном заводом Ильича. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.
Матч между городской администрацией и молодежной командой стал первым футбольным матчем, проведенном в освобожденном от ВСУ Мариуполе. Он прошел в крытом стадионе, в котором также имеются залы для занятий боксом. Отмечается, что матч завершился со счетом 4:3 в пользу команды администрации города.
Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. По словам Иващенко, в городе вновь начал работать общественный транспорт. Кроме того, в минувшую субботу, 14 мая, начала работу главная торговая площадка города — центральный рынок.
Вооруженные силы России продолжают проводить специальную военную операцию на Украине. Она направлена на защиту населения ДНР и ЛНР, а также на денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент России Владимир Путин назвал проведение спецоперации вынужденной мерой.