Власти Мариуполя провели первый футбольный матч с момента освобождения города от ВСУ

Матч между городской администрацией и молодежной командой стал первым футбольным матчем, проведенном в освобожденном от ВСУ Мариуполе. Он прошел в крытом стадионе, в котором также имеются залы для занятий боксом. Отмечается, что матч завершился со счетом 4:3 в пользу команды администрации города.