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Власти Литвы узаконили уничтожение памятников советским воинам

Власти Литвы узаконили уничтожение памятников советским воинам
pxhere.com

Уничтожение мемориалов советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, обрело системный характер в Литве. В мае на территории прибалтийского государства пострадало сразу несколько таких памятников.

В Литве изменили критерии, согласно которым ранее охранялись советские монументы. Соответствующий приказ подписал глава минкульта страны Симонас Кайрис. Документ включает в себя описание критериев оценки, отбора и уровня значимости культурных ценностей и открывает возможность изъятия монументов, передает ИА Rex.

Эти «рекомендации» уже назвали зловещими и циничными. Например, они предусматривают «исправление или удаление» данных на надгробиях, что чревато обезличиванием захоронений.

Литва памятники советским войнам симонас кайрис
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