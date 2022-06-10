Власти Литвы узаконили уничтожение памятников советским воинам

Уничтожение мемориалов советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, обрело системный характер в Литве. В мае на территории прибалтийского государства пострадало сразу несколько таких памятников.
В Литве изменили критерии, согласно которым ранее охранялись советские монументы. Соответствующий приказ подписал глава минкульта страны Симонас Кайрис. Документ включает в себя описание критериев оценки, отбора и уровня значимости культурных ценностей и открывает возможность изъятия монументов, передает ИА Rex.
Эти «рекомендации» уже назвали зловещими и циничными. Например, они предусматривают «исправление или удаление» данных на надгробиях, что чревато обезличиванием захоронений.