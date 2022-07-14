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Власти Литвы согласились с рекомендациями ЕК по транзиту в Калининград

Власти Литвы согласились с рекомендациями ЕК по транзиту в Калининград
Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство Литвы согласилось с рекомендациями Европейской комиссии по калининградскому транзиту, сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

По ее словам, положительное решение обусловлено «уважением к трансатлантическому единству».

Однако ранее Шимоните заявила, что порядок транзита в Калининград, который действует на сегодняшний день, местные министерства не будут изменять, пока не установят другие правила на основе рекомендаций ЕК.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее объяснил, почему Евросоюз разрешил транзит в Калининградскую область, сообщает «ФедералПресс».

еврокомиссия калининград Литва Транзит шимоните
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