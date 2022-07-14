Власти Литвы согласились с рекомендациями ЕК по транзиту в Калининград

Правительство Литвы согласилось с рекомендациями Европейской комиссии по калининградскому транзиту, сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.
По ее словам, положительное решение обусловлено «уважением к трансатлантическому единству».
Однако ранее Шимоните заявила, что порядок транзита в Калининград, который действует на сегодняшний день, местные министерства не будут изменять, пока не установят другие правила на основе рекомендаций ЕК.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее объяснил, почему Евросоюз разрешил транзит в Калининградскую область, сообщает «ФедералПресс».