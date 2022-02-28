Власти Литвы призвали приостановить работу аккаунтов российских СМИ и властей в соцсетях

Власти ряда европейских государств, в том числе Литвы, Польши и Эстонии, призвали приостановить работу аккаунтов государственных СМИ России и Белоруссии в социальных сетях. Об этом сообщили представители литовского правительства.

Соответствующее предложение было направлено компаниям Google, Twitter и Meta, говорится в сообщении. Власти стран Европы предлагают заблокировать работу как аккаунтов государственных средств массовой информации, так и аккаунтов российских ведомств. Такое предложение обусловлено обострением ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, направленной на защиту Луганской и Донецкой народных республик, чью независимость Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, проведение спецоперации — вынужденная мера, связанная с тем, что Киев не оставил Москве иного выбора.

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