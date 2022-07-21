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Власти Литвы намерены отправить на Украину партию боеприпасов и бронетранспортеры

Власти Литвы намерены отправить на Украину партию боеприпасов и бронетранспортеры
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Правительство Литвы передаст Украине партию боеприпасов, а также бронетранспортеры М113 и М577 в качестве военной поддержки, сообщила пресс-служба минобороны республики.

Глава ведомства Арвидас Анушаускас, в свою очередь, отметил, что литовская армия будет принимать участие в программе тренировок солдат ВСУ на территории Великобритании.

«Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов», — сказал чиновник.

Ранее ВСУ получили из Литвы партию ракетных комплексов Stinger, минометы, стрелковое оружие и амуницию.

Вооружение ВСУ Литва Украина
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