Власти Литвы намерены отправить на Украину партию боеприпасов и бронетранспортеры

«Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов», — сказал чиновник.

Глава ведомства Арвидас Анушаускас, в свою очередь, отметил, что литовская армия будет принимать участие в программе тренировок солдат ВСУ на территории Великобритании.

Правительство Литвы передаст Украине партию боеприпасов, а также бронетранспортеры М113 и М577 в качестве военной поддержки, сообщила пресс-служба минобороны республики.