Власти Курской области сообщили об обстреле села Теткино со стороны ВСУ

Солдаты украинских вооруженных сил совершили обстрел поселка Теткино в Глушковском районе Курской области. Соответствующую информацию сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Известно, что обстрел населенного пункта со стороны украинских военных начался утром понедельника. Во время атаки ВСУ вели огонь по мосту, а также по местным фабрикам. Каких-либо сведений о пострадавших или погибших в результате происшествия не поступало.
«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — рассказал Старовойт.
Помимо этого, украинские войска открыли огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что в результате обстрела погиб один местный житель, еще трое получили ранения.