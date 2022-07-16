Власти Курской области сообщили об обстреле села Теткино со стороны ВСУ

Военнослужащие украинских вооруженных сил совершили очередную атаку на поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Соответствующую информацию сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, обстрел населенного пункта со стороны украинских боевиков спровоцировал многочисленные возгорания построек. Как отметил Старовойт, обстрел Теткино продолжается до настоящего времени.
«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже», — заявил губернатор.
Информации о пострадавших или погибших в результате обстрела ВСУ не поступало. Масштаб разрушений в настоящий момент также неизвестен.