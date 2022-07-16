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Власти Курской области сообщили об обстреле села Теткино со стороны ВСУ

Власти Курской области сообщили об обстреле села Теткино со стороны ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Военнослужащие украинских вооруженных сил совершили очередную атаку на поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Соответствующую информацию сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел населенного пункта со стороны украинских боевиков спровоцировал многочисленные возгорания построек. Как отметил Старовойт, обстрел Теткино продолжается до настоящего времени.

«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже», — заявил губернатор.

Информации о пострадавших или погибших в результате обстрела ВСУ не поступало. Масштаб разрушений в настоящий момент также неизвестен.

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RusNewsToday24
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