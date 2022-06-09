Власти Курской области продлили уровень желтой террористической опасности до 22 июня

Желтый (высокий) уровень террористической опасности будет действовать в Курской области до 22 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам Старовойта, правоохранители и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Благодаря их действиям удалось избежать теракта в период майских праздников.
«Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — отметил Старовойт.
В начале мая сотрудники ФСБ России задержали жителя Курской области. По данным спецслужб, он по согласованию с украинскими властями готовил теракт в столице региона. На допросе злоумышленник признался, что должен был устроить серию взрывов.