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Власти Курской области продлили уровень желтой террористической опасности до 22 июня

Власти Курской области продлили уровень желтой террористической опасности до 22 июня
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Желтый (высокий) уровень террористической опасности будет действовать в Курской области до 22 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, правоохранители и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Благодаря их действиям удалось избежать теракта в период майских праздников.

«Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — отметил Старовойт.

В начале мая сотрудники ФСБ России задержали жителя Курской области. По данным спецслужб, он по согласованию с украинскими властями готовил теракт в столице региона. На допросе злоумышленник признался, что должен был устроить серию взрывов.

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RusNewsToday24
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