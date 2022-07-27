Власти Крыма выступили за расширение географии спецоперации

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления российской спецоперации. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин выделил основной целью мероприятий защиту мирного населения Донбасса от преступлений со стороны киевских властей.
«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — отметил Константинов.
Освобождение Одессы и Николаева сможет обезопасить границы и не позволит НАТО закрепиться в Черном море. На данный момент Россия взяла под контроль Херсонскую область и приазовье Запорожской области.