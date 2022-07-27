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Власти Крыма выступили за расширение географии спецоперации

Власти Крыма выступили за расширение географии спецоперации
Федеральное агентство новостей

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления российской спецоперации. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин выделил основной целью мероприятий защиту мирного населения Донбасса от преступлений со стороны киевских властей.

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — отметил Константинов.

Освобождение Одессы и Николаева сможет обезопасить границы и не позволит НАТО закрепиться в Черном море. На данный момент Россия взяла под контроль Херсонскую область и приазовье Запорожской области.

Крым одесса спецоперация
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