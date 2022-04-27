Власти Крыма опровергли снижение турпотока на полуостров в грядущем летнем сезоне

«Загрузка в средствах размещения летом 2022 года не отличается от загрузки на это же время в 2021 году, поэтому мы ждем, с некоторыми особенностями, но достаточно серьезный, напряженный и хороший сезон», — отметил Волченко в беседе с РИА Новости.