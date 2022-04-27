Власти Крыма опровергли снижение турпотока на полуостров в грядущем летнем сезоне

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Туристический поток в Республику Крым этим летом будет на уровне прошлогоднего, заявил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
По его словам, грядущий летний сезон ожидается напряженным и хорошим. На данный момент местные власти решают актуальные задачи для приема большого количества гостей.
«Загрузка в средствах размещения летом 2022 года не отличается от загрузки на это же время в 2021 году, поэтому мы ждем, с некоторыми особенностями, но достаточно серьезный, напряженный и хороший сезон», — отметил Волченко в беседе с РИА Новости.
Также он добавил, что временное отсутствие авиасообщения в республику компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением. Согласно последним данным, турпоток в Крым по итогам 2021 года достиг 9,5 млн туристов.
Российское правительство также контролирует подготовку к туристическому сезону в Крыму. Об этом сообщает телеканал «360».
В России продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярных внутренних направлений. Об этом ранее сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, пишет «Вечерняя Москва».