Власти Костромы установили памятник украинской бабушке со Знаменем Победы

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Скульптура украинской бабушки Анны со Знаменем Победы в руках появилась в Костроме. Об этом в соцсетях рассказал губернатор региона Сергей Ситников.
Памятник установили в костромском Парке Победы. Скульптура, по словам губернатора, стала символом верности истории. Ситников напомнил, что бабушка Анна, которая смогла дать отпор украинским националистам, теперь известна по всему миру.
«Памятник верности истории. В костромском Парке Победы открыли скульптуру бабушки со Знаменем Победы в руках. Весть о пожилой жительнице Харькова, которая не дала украинским неонацистам уничтожить символ Победы нашей страны в Великой Отечественной войне, обошла весь мир», — написал губернатор.
Аналогичные монументы установили в Мариуполе. Портрет женщины используют и в российских городах.