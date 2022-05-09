Власти Костромы установили памятник украинской бабушке со Знаменем Победы

«Памятник верности истории. В костромском Парке Победы открыли скульптуру бабушки со Знаменем Победы в руках. Весть о пожилой жительнице Харькова, которая не дала украинским неонацистам уничтожить символ Победы нашей страны в Великой Отечественной войне, обошла весь мир», — написал губернатор.