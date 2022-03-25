Власти Китая готовы увеличить импорт российского угля и морепродуктов

«На сегодняшний

день по поставке нефти, газа и угля Россия занимает первое или второе

место, а по поставке говядины больше двух лет занимает первое место.

По поставке пшеницы у нас возможности повышаются, мы можем

принимать большее количество российского угля, есть возможности принимать больше

морепродукции российского производства», — отметил Ханьхуэй.