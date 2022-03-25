Власти Китая готовы увеличить импорт российского угля и морепродуктов

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Китай может нарастить поставки угля, морепродуктов, а также
другой продукции из России, заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР Чжан
Ханьхуэй.
Он подчеркнул, что китайская сторона ориентирована на
взаимовыгодное сотрудничество с привычным партнером. Пекин постоянно выступает
против антироссийских санкций, несмотря на постоянное давление.
«На сегодняшний
день по поставке нефти, газа и угля Россия занимает первое или второе
место, а по поставке говядины больше двух лет занимает первое место.
По поставке пшеницы у нас возможности повышаются, мы можем
принимать большее количество российского угля, есть возможности принимать больше
морепродукции российского производства», — отметил Ханьхуэй.
Политолог и экономист Александр Дудчак ранее предупредил,
что КНР заставит США пожалеть, если те продолжат гнуть «антироссийскую линию».