Власти Кировской области на 30% подняли зарплату парашютистам-пожарным для сокращения дефицита кадров

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Кировская область испытывает нехватку парашютистов-пожарных, что негативно сказывается на тушении природных возгораний, сообщил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства региона Александр Ложкин.
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов провел первое заседание в новой должности. На совещании обсудили вопросы безопасности местного населения, в частности лесные пожары, передает «Первоисточник».
«Мы испытываем высокий кадровый дефицит лесных профессий. Парашютисты-пожарные — штучный товар. Не каждый захочет рисковать жизнью и прыгать с парашютом в костер. Мы подняли зарплату парашютистов-пожарных на 30%, но по-прежнему испытываем нехватку кадров — дефицит составляет 19 человек», — заявил Ложкин.
Кировской области выделили более 105 миллионов рублей для охраны лесов от пожаров. Однако этих средств все равно не хватает, чтобы контролировать территорию площадью более восьми миллионов га.