Власти Кировской области заявили о стабилизации на рынке труда

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Ситуация на рынке труда Кировской
области стабилизировалась до уровня допандемийных значений, сообщили в местном
правительстве. За два с половиной месяца в регионе трудоустроились 2200 человек.

С начала года в Центр занятости Кирова
обратились 1084 человека. Из них трудоустроились 590 человек, включая 40
граждан предпенсионного возраста, 22 инвалида и 269 жителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, отмечает «Первоисточник».

По последним данным, в Кирове
остаются нетрудоустроенными около 1,6 тысячи безработных. Уровень безработицы
опустился до уровня 0,59%. По данным правительства, на каждого нетрудоустроенного
жителя региона в среднем приходится две вакансии. С начала года на соискание
работодатели заявили более 17 тысяч вакансий.

 
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