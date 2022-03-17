Власти Кировской области заявили о стабилизации на рынке труда

По последним данным, в Кирове

остаются нетрудоустроенными около 1,6 тысячи безработных. Уровень безработицы

опустился до уровня 0,59%. По данным правительства, на каждого нетрудоустроенного

жителя региона в среднем приходится две вакансии. С начала года на соискание

работодатели заявили более 17 тысяч вакансий.