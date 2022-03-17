Власти Кировской области заявили о стабилизации на рынке труда

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Ситуация на рынке труда Кировской
области стабилизировалась до уровня допандемийных значений, сообщили в местном
правительстве. За два с половиной месяца в регионе трудоустроились 2200 человек.
С начала года в Центр занятости Кирова
обратились 1084 человека. Из них трудоустроились 590 человек, включая 40
граждан предпенсионного возраста, 22 инвалида и 269 жителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, отмечает «Первоисточник».
По последним данным, в Кирове
остаются нетрудоустроенными около 1,6 тысячи безработных. Уровень безработицы
опустился до уровня 0,59%. По данным правительства, на каждого нетрудоустроенного
жителя региона в среднем приходится две вакансии. С начала года на соискание
работодатели заявили более 17 тысяч вакансий.
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