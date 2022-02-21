Власти Кировской области анонсировали капитальный ремонт мостов в 2022 году в трех районах

Власти Кировской области анонсировали капитальный ремонт мостов в 2022 году в трех районах Новости
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Правительство Кировской области в рамках национального проекта «Безопасные дороги» запланировало капитальный ремонт мостов в трех районах региона.

На эти цели выделено почти четыре млрд рублей, сообщил губернатор Игорь Васильев. Мостовые сооружения отремонтируют в Кирове, Омутнинском и Шабалинском районах.

«В рамках национального проекта в текущем году в регионе планируется привести в нормативное состояние в общей сложности более 260 метров мостовых сооружений, а также 168 км дорог, в том числе завершить строительство участков по улицам Сурикова, Зеленина и 8 Марта в Кирове», — сообщил глава региона.

Срок сдачи объектов — 1 декабря 2022 года. Перед регионом стоит задача — обеспечить транспортную доступность всех населенных пунктов. Торги планируется завершить к 31 марта 2022 года, пишет издание «Первоисточник».

 
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