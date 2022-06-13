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Власти Канады посчитали неприемлемым нахождение своих дипломатов в посольстве России

Власти Канады посчитали неприемлемым нахождение своих дипломатов в посольстве России
pxhere.com

Присутствие представителей министерства иностранных дел Канады на приеме в российском посольстве является неприемлемым. Соответствующее заявление сделала глава дипломатического ведомства североамериканской страны Мелани Жоли.

Таким образом министр прокомментировала посещение приема по случаю Дня России своей подчиненной. По словам Жоли, ни один канадский дипломат не должен посещать какие-либо мероприятия, проводимые в российском посольстве.

«Это неприемлемо. Ни один канадский представитель не должен посещать мероприятие, которое проводится в российском посольстве. Ни один канадский представитель больше не будет посещать подобные мероприятия», — заявила глава МИД Канады.

Ранее дипломатическое представительство Москвы в Оттаве сообщило, что на мероприятии присутствовали представители общественности. Помимо этого, прием посетили представители МИД Канады.

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