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Власти Канады подтвердили согласие Запада на сдачу украинских территорий РФ

Власти Канады подтвердили согласие Запада на сдачу украинских территорий РФ
Федеральное агентство новостей

Страны коллективного Запада начинают осторожно высказывать мнение, что Украине пора уступить требованиям России. Об этом заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.

Мир устал от проблем из-за нынешней обстановки. Ведутся разговоры о капитуляции Киева и скорейшем восстановлении отношений с Москвой, сообщил политик в эфире телеканала «Украина 24».

«Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию, — Прим. ред.)», — говорит Бейкер.

Ранее депутат Бейкер заявлял, что Канаде приходится покупать у Соединенных Штатов Америки обещанное Украине вооружение.

Запад канада Украина
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