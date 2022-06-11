Власти Канады подтвердили согласие Запада на сдачу украинских территорий РФ

«Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию, — Прим. ред.)», — говорит Бейкер.

Мир устал от проблем из-за нынешней обстановки. Ведутся разговоры о капитуляции Киева и скорейшем восстановлении отношений с Москвой, сообщил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Страны коллективного Запада начинают осторожно высказывать мнение, что Украине пора уступить требованиям России. Об этом заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.