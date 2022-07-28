Власти Калининградской области оценили перспективы прекращения сотрудничества «Шауляй банка» и РФ

«Эта информация нам известна. Мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи. Литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. Отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать», — сказал Алиханов.