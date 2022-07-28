Власти Калининградской области оценили перспективы прекращения сотрудничества «Шауляй банка» и РФ

Литовский «Шауляй банк» прекратил обслуживание транзита через Калининградскую область. Это был единственный банк Литвы, через который проводились все операции, связанные с поставками товаров.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил ситуацию и дал комментарии по поводу позиции «Шауляй банка».
«Эта информация нам известна. Мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи. Литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. Отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать», — сказал Алиханов.
Литва известна своей русофобской позицией и негативной риторикой в адрес РФ. Она была активной сторонницей антироссийских санкций, от которых страдает больше всех в ЕС. Сейчас в Литве страшная инфляция, безработица, дефицит товаров, а ее власти продолжают усугублять положение жителей страны.