Власти Южной Кореи смогли добиться отмены санкций США на экспорт в Россию

Власти Южной Кореи смогли добиться отмены санкций США на экспорт в Россию Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Южная Корея договорилась с Белым домом об отмене обязанностей обращаться за лицензией к США при экспорте технологической продукции в Россию.

Как отмечено на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, Сеул добился исключения из «правила прямого иностранного продукта».

Однако с отменой обязанности получать лицензию властей США на экспорт в Россию торговля остается свободной не полностью. Экспортные ограничения Южной Кореи должны будут соответствовать санкциям стран Запада.

Ранее США ввели санкции против некоторых российских авиастроительных предприятий, также под американские рестрикции попали Иркутский авиационный завод.

Спецоперацию России по демилитаризации на Украине объявили 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ее цель — защитить жителей Донбасса. Практически сразу же после этого США и Запад стали вводить санкции против РФ.

 
загрузка...
 
Донбасс санкции США экспорт южная корея
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru