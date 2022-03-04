Власти Южной Кореи смогли добиться отмены санкций США на экспорт в Россию

Южная Корея договорилась с Белым домом об отмене обязанностей обращаться за лицензией к США при экспорте технологической продукции в Россию.

Как отмечено на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, Сеул добился исключения из «правила прямого иностранного продукта».

Однако с отменой обязанности получать лицензию властей США на экспорт в Россию торговля остается свободной не полностью. Экспортные ограничения Южной Кореи должны будут соответствовать санкциям стран Запада.

Ранее США ввели санкции против некоторых российских авиастроительных предприятий, также под американские рестрикции попали Иркутский авиационный завод.

Спецоперацию России по демилитаризации на Украине объявили 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ее цель — защитить жителей Донбасса. Практически сразу же после этого США и Запад стали вводить санкции против РФ.

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