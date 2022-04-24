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    Власти Италии намерены передать Украине САУ PzH 2000 и системы ПВО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Италии намерены передать Украине САУ PzH 2000 и системы ПВО

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    wikimedia.org/Spc. Nathanael Mercado/public domain

    Руководство Италии планирует принять третий декрет о военной помощи для украинской армии, пишет Corriere della Sera.

    В рамках новой поставки Рим намерен отправить Киеву самоходные артиллерийские установки и системы противовоздушной обороны (ПВО). В списке вооружения числятся зенитные комплексы SIDAM 25 и немецкие крупнокалиберные САУ PzH 2000.

    Однако окончательный перечень боевых систем засекречен и будет согласовываться с союзниками во время переговоров в Германии. Также известно, что вскоре должен состояться визит премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.

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