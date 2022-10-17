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Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах на всей территории региона

Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах на всей территории региона
wikipedia.org | UP9/CC BY-SA 3.0

Глава администрации Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий в понедельник, 17 октября, заявил о взрывах на территории всего региона.

«В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях», — обратился Гамалий к жителям области в Telegram-канале.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее была повреждена Ладыжинская ТЭС, во многих регионах наблюдались перебои с поставкой электричества и водоснабжением. Минобороны РФ сообщило, что все назначенные объекты были поражены.

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