Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах на всей территории региона

Глава администрации Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий в понедельник, 17 октября, заявил о взрывах на территории всего региона.
«В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях», — обратился Гамалий к жителям области в Telegram-канале.
Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее была повреждена Ладыжинская ТЭС, во многих регионах наблюдались перебои с поставкой электричества и водоснабжением. Минобороны РФ сообщило, что все назначенные объекты были поражены.