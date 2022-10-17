Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах на всей территории региона

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее была повреждена Ладыжинская ТЭС, во многих регионах наблюдались перебои с поставкой электричества и водоснабжением. Минобороны РФ сообщило, что все назначенные объекты были поражены.