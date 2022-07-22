Власти Херсонской области заблокировали поисковую систему Google

Работа поисковой системы Google в Херсонской области была расценена как элемент информационного терроризма. Об этом сообщил замглавы руководителя региона Кирилл Стремоусов в общении с РИА Новости.
Власти Луганской и Донецкой народных республик также приняли подобное решение. Причина блокировки поисковой системы — пропаганда терроризма против населения Донбасса.
«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина—– использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — заявил Стремоусов.
Ранее власти Херсонской области уже заблокировали ряд западных сервисов и ресурсов. В их числе оказались YouTube, Viber и Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация