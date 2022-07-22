Власти Херсонской области заблокировали поисковую систему Google

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина—– использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — заявил Стремоусов.