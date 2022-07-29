Новости0

Власти Херсонской области сообщили о массированном ракетном ударе ВСУ по Каховской ГЭС

Власти Херсонской области сообщили о массированном ракетном ударе ВСУ по Каховской ГЭС
Федеральное агентство новостей

Подразделения ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщили власти региона.

Согласно информации местной администрации, сработала система противовоздушной обороны.  

«В два часа ночи и прямо сейчас, днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО», — рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Он рассказал, что удары ВСУ направлены конкретно по району ГЭС. В этом районе сейчас находится много гражданских машин, направляющихся на другой берег по дамбе электростанции. Леонтьев уточнил, что повреждена дорога рядом с сооружением.

атака всу ВСУ каховская гэс спецоперация вс рф Украина херсонская область
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.