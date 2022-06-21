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Власти Херсонской области планируют провести референдум осенью

Власти Херсонской области планируют провести референдум осенью
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Референдум по присоединению Херсонской области к России пройдет до конца 2022 года. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Предполагается, что мероприятие пройдет осенью. Точные сроки проведения голосования пока не определены.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — пояснил он.

По словам Стремоусова, в настоящее время решаются организационные вопросы. Он отметил, что регион идет по стопам Крыма, и уже скоро жители Херсонской области «смогут почувствовать себя полноценными гражданами великой страны России».

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