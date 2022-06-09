Власти Херсонской области озвучили сроки проведения референдума по присоединению к России

Референдум по присоединению к России в Херсонской области планируется провести до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он подчеркнул, что в настоящее время проведение референдума не является первостепенной задачей. По словам Стремоусова, властям Херсонской области важнее социально-экономическое развитие региона. Это напрямую влияет на благосостояние и качество жизни населения.
«Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято», — заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.
Он добавил, что регион уже начал интеграцию в состав России. Стремоусов отметил, что администрация области намерена сделать все возможное, чтобы ее жители «не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной».