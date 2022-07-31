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Власти Херсонщины призвали расширить географию СВО на Украине

Власти Херсонщины призвали расширить географию СВО на Украине
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

География специальной военной операции на территории Украины должна быть расширена, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с журналистом РИА Новости. По его мнению, российские войска должны занять Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и всю Запорожскую области.

За время СВО по защите Донбасса бойцы ВС РФ оформили контроль над Херсонщиной и Запорожьем с приазовской стороны. Вскоре регионы могут войти в состав Российской Федерации.

«В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников, которых выдадут их же западные партнеры», — подчеркнул Стремоусов.

В субботу украинские войска произвели обстрел столицы Донецкой Народной Республики. Помимо артудара, вечером в центр Донецка также скинули противопехотные мины «Лепесток», на которых подрывались местные автомобилисты.

Донбасс стремоусов херсонская область
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