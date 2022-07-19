Власти Херсона заявили о применении украинскими войсками РСЗО HIMARS для обстрела города

О срабатывании систем ПВО военно-гражданская администрация области сообщила во вторник, 19 июля. ВСУ выпустили по городу шесть ракет, пять из которых были перехвачены, одна рухнула у Антоновского моста. В комментарии РИА Новости власти региона подтвердили, что огонь вели из американских РСЗО HIMARS.