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Власти Херсона заявили о применении украинскими войсками РСЗО HIMARS для обстрела города

Власти Херсона заявили о применении украинскими войсками РСЗО HIMARS для обстрела города
globallookpress.com/Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency

Украинские военные применили для обстрела жилых кварталов Херсона американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

О срабатывании систем ПВО военно-гражданская администрация области сообщила во вторник, 19 июля. ВСУ выпустили по городу шесть ракет, пять из которых были перехвачены, одна рухнула у Антоновского моста. В комментарии  РИА Новости власти региона подтвердили, что огонь вели из американских РСЗО HIMARS.

Ранее украинская армия применяла их для удара по складу с селитрой в Новой Каховке. Обстрел спровоцировал мощный взрыв из-за которого пострадало свыше 70 мирных жителей. 

himars ВСУ Украина
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